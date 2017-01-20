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17:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Родные задержанного ФБР программиста Лисова просят Путина о помощи

Родственники задержанного ФБР Станислава Лисова просят главу российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о помощи в освобождении программиста.

Петицию создала сестра айтишника Юлия. Её обращение подписали уже около 500 человек, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

«При задержании ему не предъявили ордера, провели обыск без понятых и практически силой заставили поехать его и Дарью (супругу — прим. ИА REGNUM) в полицейский участок. В течение нескольких дней Дарья не могла поговорить со Стасом, и мы не знали ничего о его судьбе. Только адвокат смог с ним увидеться. Выяснилось, что Стасу предъявляют обвинение в киберпреступлении, но до сих пор (прошло уже 6 дней) мы не получили официального ответа от ФБР или Интерпола, почему мой брат задержан», — написала Юлия Лисова.

Супруга программиста из Таганрога сейчас находится в российской столице. Дарья просит МИД не допустить несправедливого суда и экстрадицию Стаса в Америку, где ФБР собирается посадить его на 35 лет.

«Стас — хороший парень, работал IT-специалистом в Таганроге, занимался разработкой и поддержкой интернет-магазинов. У него семья, и мы все его любим, он никогда бы не стал киберпреступником. Очевидно, что он стал жертвой в противостоянии США и России и обвинения надуманны и возможно сфабрикованы ФБР», — считает сестра айтишника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января российский программист Станислав Лисов был задержан в аэропорту Барселоны по запросу ФБР и Интерпола. Его подозревают в создании «банковского трояна» NeverQuest. По мнению следователей, ущерб от деятельности хакеров с использованием данного трояна оценивается в 5 млн долларов.

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