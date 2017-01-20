Контроль качества пассажирских перевозок должны усилить на Дону

На состоявшемся 20 января расширенном заседании коллегии ГУ МВД РФ по Ростовской области губернатор обратил особое внимание ГИБДД на состояние донского пассажирского автобусного парка, который насчитывает более 21 тысячи единиц техники.

По словам главы региона, значительная часть автобусов не отвечает требованиям эксплуатации, а поведение водителей на маршрутах не выдерживает иногда никакой критики. Василий Голубев отметил, что права пассажиров в таких случаях необходимо защищать.

Губернатор сообщил, что в 2017 году будет проведена замена автобусов в некоторых городах, в том числе в Ростове, но весь транспорт обновить не удастся.

«И все же требовательность к качеству работы общественного транспорта не может снижаться. За этим стоит безопасность людей», — подчеркнул Василий Голубев.