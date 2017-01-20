В Воронежской области сняли карантин из-за вспышки АЧС

Вирус АЧС был обнаружен в середине октября прошлого года на площадках репродуктора и откорма в свинокомплексе группы компаний «Агроэко» в Новохоперском районе. По информации ГК «Агроэко», уничтожению подлежало 42 тысячи животных, что составляло примерно 10% от общего поголовья. Сам вирус был выявлен у небольшого количества животных. По данным предприятия, из-за вспышки АЧС снижение объемов производства в 2016 году должно было составить около 2,5%.

«Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подписал указ о снятии карантина по АЧС в Новохоперском районе, который действовал с 21 октября по 17 января в связи со вспышкой африканской чумы свиней на Краснянском свинокомплексе», — говорится в сообщении.

Сейчас на комплексе продолжается дезинфекции всего оборудования. В апреле на площадку запланирован завоз «пробной» партии свиней.

«Агроэко» производит около 70% всей свинины в Воронежской области. Предприятия «Агроэко» в 2015 году произвели 55 тысяч тонн свинины. По итогам 2016 года «Агроэко» планировало увеличить производство свинины на 49% — до 82 тысяч тонн.

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) — высокозаразная вирусная болезнь свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. Относится к списку A (особо опасных) согласно Международной классификации заразных болезней животных. Опасности для человека не представляет. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются.