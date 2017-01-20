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17:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Цены на ряд лекарств в Нижегородской области в преддверии вспышки гриппа и ОРВИ выросли до 20%

Как сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС, за период с 15 июля 2016 года по 25 декабря 2016 года на некоторые лекарственные препараты цена выросла более чем на 20%.

Согласно данным мониторинга, Ингавирин (капс. 90 мг № 7) подорожал на 10,22% (с 406 рублей до 447,5 рублей) в аптечной сети «Максавит» и на 5,62% (с 409 по 432 рублей) в аптечной сети «Ладушка». Цена Кагоцела (таб. 12 мг № 10) выросла на 5,78% (с 223 рублей до 235,9 рублей) в ГП НО «НОФ», на 5,22% (с 205,75 рублей до 216,5 рублей) в «Максавит» и 18,36% (с 224,4 рублей до 265,6 рублей) в аптечной сети «Ладушка». Капотен (таб. 25 мг № 40) подорожал на 6,02% (с 174,5 рублей до 185 рублей) в ГП НО «НОФ», на 8,33% (с 168 рублей до 182 рублей) в «Максавит» и 7,48% (с 175,1 рублей до 188,2 рублей) в аптечной сети «Ладушка». Стоимость Милдроната (капс. 250 мг № 40) выросла на 15,77% (с 279 рублей до 323 рублей) в ГП НО «НОФ» и 21,03% (с 233 рублей до 282 рублей) в аптечной сети «Максавит».

Снижение розничных цен в анализируемом периоде отмечено на следующие лекарственные препараты, включенные в мониторинг: Арбидол максимум (капс. 200 мг № 10) — 13,05% (с 466,5 рублей до 405,6 рублей) в аптечной сети «Ладушка»; Амброксол (таб. 30 мг № 20) — 9,52% (с 31,5 рублей до 28,5 рублей) в ГП НО «НОФ» и на 6,42% (с 21,8 рублей до 20,4 рублей) в аптечной сети «Максавит»; Кетанов (таб. п/обол. 10 мг № 100) — 9,5% (с 221 рублей до 200 рублей) в аптечной сети «Максавит»; Ибупрофен (таб. п/обол. 200 мг № 50) — 19,85% (с 26,2 рублей до 21 рубля) в аптечной сети «Ладушка».

Отмечается, что в отношении шести из десяти лекарственных препаратов, включенных в мониторинг, максимальные розничные цены установлены ГП НО «НОФ»: Арбидол максимум (капс. 200 мг № 10) — 475 рублей, Нурофен (таб. п/обол. 200 мг № 20) — 171,9 рублей, Амброксол (таб. 30 мг № 20) — 36,70 рублей, Милдронат (капс. 250 мг № 40) — 323 рублей, Кетанов (таб. п/обол. 10 мг № 100) — 257 рублей, Ибупрофен (таб. п/обол. 200 мг № 50) — 44,5 рублей. Максимальные розничные цены на четыре из десяти лекарственных препаратов зафиксированы в аптечной сети «Ладушка»: Ингавирин (капс. 90 мг № 7) — 511,2 рублей, Кагоцел (таб. 12 мг № 10) — 265,60 рублей, Аспирин кардио (таб. п/обол. 100 мг № 28) — 138,90 рублей, Капотен (таб. 25 мг № 40) — 206,30 рублей.

Напомним, в настоящее время две школы в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области выше эпидемического порога на 37,39%.

Ранее сообщалось, что «Горячая линия» по гриппу и ОРВИ организована в Нижегородской области. Звонки от жителей принимаются по будням в рабочее время:

432−29−55 — по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

250−94−02 — по вопросам оказания медицинской помощи.

435−31−71- по вопросам отсутствия лекарственных средств в аптечной сети.

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