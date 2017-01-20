Петербург готовится к морозам

В выходные в Петербурге похолодает, сообщает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова.

Температура опустится до минус трех градусов уже сегодня вечером, а в субботу — до восьми градусов ниже нуля. При этом будет сохраняться достаточно сильный западный ветер — до 15 метров в секунду. А также ожидаются осадки — дождь и снег.