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17:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербург готовится к морозам

Также ожидается сильный ветер.

Источник: РИА "Новости"

В выходные в Петербурге похолодает, сообщает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова.

Температура опустится до минус трех градусов уже сегодня вечером, а в субботу — до восьми градусов ниже нуля. При этом будет сохраняться достаточно сильный западный ветер — до 15 метров в секунду. А также ожидаются осадки — дождь и снег.

Санкт-Петербург, 28 января
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-6°
Днем облачно
-6°
Ночью облачно

Однако уже в воскресенье после обеда в городе потеплеет до нуля градусов.

Санкт-Петербург, 29 января
Прогноз на 14 дней
-11°
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