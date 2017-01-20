Жителей губернии приглашают на диспансеризацию: медосмотр доступно и бесплатно

Диспансеризация — это система медицинских мероприятий, проводимая лечебными учреждениями в целях своевременной диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Диспансеризация предусматривает осмотр такими специалистами как терапевт или врач общей практики, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, а также лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ, маммография, ЭКГ и др.).

Диспансеризацию могут проходить мужчины и женщины начиная с 21 года, каждые три года.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти люди, год рождения которых: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.

Диспансеризацию можно проходить только в том учреждении, куда вы прикреплены по полису ОМС.

Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

При наличии полиса ОМС диспансеризация проводится бесплатно. Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.

Порядок проведения:

Первый этап диспансеризации.

1. Опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

2. Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела).

3. Измерение артериального давления.

4. Определение общего холестерина крови.

5. Определение глюкозы крови.

6. Осмотр фельдшера/акушерки, включая взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (для женщин). *

7. Флюорографию легких.

8. Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов). *

9. Общий анализ мочи. *

10. Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, краткое профилактическое консультирование.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования.

1. Опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

2. Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела).

3. Измерение артериального давления.

4. Определение общего холестерина крови.

5. Определение глюкозы крови.

6. Осмотр фельдшера/акушерки, включая взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (для женщин). *

7. Флюорографию легких.

8. Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов).

9. Общий анализ мочи. *

10. Определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в возрасте до 65 лет).

11. Электрокардиография в покое (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин в возрасте 45 лет и старше, а для муж. в возрасте до 35 лет и жен. в возрасте до 45 лет — при первичном прохождении диспансеризации). *

12. Маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше).

13. Клинический анализ крови развернутый (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови). *

14. Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня общего белка, альбумина, фибриногена, креатинина, общего билирубина, аспарат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина, натрия, калия) (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо общего холестерина и глюкозы). *

15. Исследование кала на скрытую кровь (для граждан 45 лет и старше).

16. Определение простатспецифического антигена в крови (для мужчин старше 50 лет). *

17. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет). *

18. Измерение внутриглазного давления (для граждан 39 лет и старше).

19. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для граждан в возрасте 51 год и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет). *

20. Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, краткое профилактическое консультирование.

* По показаниям. Не проводится при прохождении профилактического осмотра.