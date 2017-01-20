Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Россияне поддержали врачей скорой
Кремль отреагировал на закрытие одной из фабрик Порошенко
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
Кличко опозорился в Давосе из-за незнания географии – СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
СМИ: Путин начинает завоёвывать умы американцев
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
10«Бегущий огонь»
18:06 (мск), источник: НИА Самара

Жителей губернии приглашают на диспансеризацию: медосмотр доступно и бесплатно

Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.

Диспансеризация — это система медицинских мероприятий, проводимая лечебными учреждениями в целях своевременной диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Диспансеризация предусматривает осмотр такими специалистами как терапевт или врач общей практики, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог, а также лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ, маммография, ЭКГ и др.).

Диспансеризацию могут проходить мужчины и женщины начиная с 21 года, каждые три года.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти люди, год рождения которых: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.

Диспансеризацию можно проходить только в том учреждении, куда вы прикреплены по полису ОМС.

Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

При наличии полиса ОМС диспансеризация проводится бесплатно. Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.

Порядок проведения:

Первый этап диспансеризации.

1. Опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

2. Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела).

3. Измерение артериального давления.

4. Определение общего холестерина крови.

5. Определение глюкозы крови.

6. Осмотр фельдшера/акушерки, включая взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (для женщин). *

7. Флюорографию легких.

8. Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов). *

9. Общий анализ мочи. *

10. Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, краткое профилактическое консультирование.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования.

1. Опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

2. Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела).

3. Измерение артериального давления.

4. Определение общего холестерина крови.

5. Определение глюкозы крови.

6. Осмотр фельдшера/акушерки, включая взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (для женщин). *

7. Флюорографию легких.

8. Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов).

9. Общий анализ мочи. *

10. Определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в возрасте до 65 лет).

11. Электрокардиография в покое (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин в возрасте 45 лет и старше, а для муж. в возрасте до 35 лет и жен. в возрасте до 45 лет — при первичном прохождении диспансеризации). *

12. Маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше).

13. Клинический анализ крови развернутый (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови). *

14. Анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня общего белка, альбумина, фибриногена, креатинина, общего билирубина, аспарат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина, натрия, калия) (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо общего холестерина и глюкозы). *

15. Исследование кала на скрытую кровь (для граждан 45 лет и старше).

16. Определение простатспецифического антигена в крови (для мужчин старше 50 лет). *

17. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет). *

18. Измерение внутриглазного давления (для граждан 39 лет и старше).

19. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для граждан в возрасте 51 год и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет). *

20. Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, краткое профилактическое консультирование.

* По показаниям. Не проводится при прохождении профилактического осмотра.

Приглашаем жителей губернии на диспансеризацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава воронежского завода уволился после падения «Прогресса»
Дональд Трамп стал 45-м президентом США
В Вашингтоне протестующие разбили витрины
РФ и Сирия договорились о расширении российской базы в Тартусе
Взрыв произошел в жилом доме под Парижем
Кремль отказался разделить ужас участников форума в Давосе
Антон Шипулин выиграл золото на этапе Кубка мира по биатлону
Рекламу «Ревизорро» признали разрушающей «основы патриотизма»
Спорт
Парень не промах: как Шипулин выиграл долгожданное золото Антон Шипулин в Антхольце красиво выиграл нелюбимую индивидуальную гонку. Единственный промах 20-м выстрелом помешал Цветкову стать вторым
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров Многие родителей узнали себя в героине ролика, которая изо всех сил старается не разбудить заснувшего наконец малыша.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь