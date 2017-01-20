Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Метрополитен заменит схемы линий подземки на станциях и в поездах к 1 февраля

Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Тульская» и вестибюль станции «Севастопольская» (вход и выход через станцию «Каховская»).

Кроме того, с 02:00 субботы будут закрыты южные вестибюли станций «Бабушкинская» и «Сходненская». Работа вестибюлей этих станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена в понедельник.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».