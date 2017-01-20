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17:52 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли четырех станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Источник: РИА "Новости"

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

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Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Тульская» и вестибюль станции «Севастопольская» (вход и выход через станцию «Каховская»).

Кроме того, с 02:00 субботы будут закрыты южные вестибюли станций «Бабушкинская» и «Сходненская». Работа вестибюлей этих станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена в понедельник.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».

В пресс-службе напомнили, что до 31 декабря закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход), до 1 марта закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская».

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