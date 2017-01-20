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18:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Елену Летучую в образе Кутузова признали угрозой обороноспособности России

Общественный совет по рекламе при управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признал, что реклама программы «Ревизорро» с Еленой Летучей в образе Кутузова не нарушает закон.

Источник: РИА "Новости"

Однако большинством голосов было признано, что кампания непатриотична. Об этом в пятницу, 20 января, сообщается на сайте ведомства.

Поводом для дискуссии стало письмо одного из жителей Санкт-Петербурга.

Такая форма пропаганды телепрограмм и сами телепрограммы являются способом воздействия на подсознание людей и может оказать вредное влияние на обороноспособность страны.
житель Петербурга

По итогам обсуждения большинство членов совета согласились с мнением заявителя. Однако глава управления Вадим Владимиров считает иначе.

По его словам, изображенная на плакате «молодая, красивая и, что немаловажно, одетая женщина» действительно отдаленно напоминает Кутузова, однако он не уверен, что целевая аудитория знает, что это за персонаж.

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Также в поле зрения общественного совета попала реклама сериала «Универ» (канал ТНТ), на которой крупным планом изображены женские ягодицы. Было признано, что нарушение закона в этом отсутствует, однако в культурной столице «нет места постерам, которые спекулируют на частях тел женщин с пониженной социальной ответственностью».

По итогам заседания было решено обратиться к руководству телеканалов ТНТ и «Пятница» с рекомендацией тщательнее прорабатывать рекламные кампании и «принимать во внимание мнение общественности, которое чаще всего с осуждением относится к использованию образов исторических персонажей и оголенных частей женского и мужского тела в рекламе».

Программа «Ревизорро» занимается проверками качества услуг в ресторанах, кафе, гостиницах и других заведениях. Проникновение журналистов на кухни предприятий общественного питания часто вызывает негативную реакцию поваров и руководства заведений. На съемочную группу неоднократно подавали в суд и избивали.

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