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19:33 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе слепого человека заставили оплатить проезд его собаки-поводыря

Скандальная история произошла в Уфе. Слепого человека заставили оплатить проезд его собаки-поводыря.

В кассе Южного автовокзала мужчина приобрел билет на автобус в Челябинскую область. Также он предъявил кассиру документы на свою собаку, которую по закону можно перевозить бесплатно. Однако сотрудники автовокзала потребовали оплатить полную стоимость перевозки животного.

Айрат Гилязетдинов был вынужден обратиться в прокуратуру.

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