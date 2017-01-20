В Уфе слепого человека заставили оплатить проезд его собаки-поводыря
Скандальная история произошла в Уфе. Слепого человека заставили оплатить проезд его
Скандальная история произошла в Уфе. Слепого человека заставили оплатить проезд его
В кассе Южного автовокзала мужчина приобрел билет на автобус в Челябинскую область. Также он предъявил кассиру документы на свою собаку, которую по закону можно перевозить бесплатно. Однако сотрудники автовокзала потребовали оплатить полную стоимость перевозки животного.
Айрат Гилязетдинов был вынужден обратиться в прокуратуру.