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20 января, источник: Афиша Daily

В Москве пройдет митинг в защиту троллейбуса

Власти Москвы согласовали проведение митинга в защиту троллейбуса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом со ссылкой на руководителя городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова сообщает ТАСС.

Митинг с количеством участников до 1 тысячи человек пройдет 29 января 2017 года с 14.00 до 15.30 в сквере Суворовской площади.

Ранее столичные власти заявляли, что не планируют заменить все троллейбусные маршруты на автобусные. Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайловв отметил, что в 2016 году в Москве демонтировали лишь один процент контактной сети, а троллейбусы с них были перенаправлены на другие маршруты.

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