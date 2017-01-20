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21:35 (мск), источник: Обозреватель

Этническая украинка спела гимн на самой важной церемонии США

Выступление прошло 20 января во время инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Звезда талант-шоу America's Got Talent 16-летняя Джеки Иванко, которая по отцу является украинкой, исполнила национальный гимн во время инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Украинка спела после того, как Трамп принял присягу и произнес свою инаугурационную речь.

Иванко имеет высокий певческий голос — сопрано, поет девушка с восьми лет. В августе 2010 года юная певица прошла отбор на YouTube и выступила в телешоу America’s Got Talent, где ее номер произвел настоящий фурор. Видео с выступлением Иванко набрало более 13 миллионов просмотров.

Отметим, что Джеки Иванко родилась и выросла в Питтсбурге (США), но по отцу является украинкой. Ее родители, Михаил и Лиза Иванко, эмигрировали из Украины задолго до рождения дочери.

Как сообщал «Обозреватель», в столице США Вашингтоне 20 января прошла церемония инаугурации 45-го президента страны Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

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