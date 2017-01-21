Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Россияне поддержали врачей скорой
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
22Вечное сияние Джима Керри
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18Инаугурации прошлого
10:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для новорожденного слонёнка

Ростовский зоопарк устроил показ новорожденного слоненка. Появился он на свет несколько дней назад, но уже привлек внимание к своей 130-килограммовой персоне.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Первым посетителем стал губернатор области. Василий Голубев приехал к многотонному семейству с подарками и объявил о начале конкурса на имя для новорожденной девочки.

Для того, чтобы слонёнок научился вставать самостоятельно, нужно время. У слонихи Синты и слона Юмы это уже второй ребёнок. В Ростовский зоопарк их привезли семь лет назад из Германии по программе обмена. Тогда Синта приехала уже беременной. Сейчас Ситаре — шесть. Она с удовольствием помогает маме с младшенькой. Сотрудники зоопарка говорят, что сёстры — небо и земля.

«Вы знаете, очень отличается. Эта девочка покрупнее и конституция совсем другая: та кругленькая была, как шарик, а эта длинноногая такая, моделька», — говорит ведущий экскурсовод Ростовского зоопарка Татьяна Голубинцева.

«Ситара весила 90 килограмм, а эту мы не смогли взвесить. Я её на руки не смог поднять — больше сотни килограммов», — говорит заведующий отделом копытных и толстокожих Ростовского зоопарка Алексей Титов.

Пополнение в слоновьем семействе — для Ростовского зоопарка значимое событие. Посмотреть на новорождённую приехали не только журналисты ведущих федеральных и донских СМИ, но и губернатор области.

Счастливой маме Василий Голубев подарил сразу несколько фруктово-овощных тортов. А вот малышку угощение не заинтересовало. Единственная еда в её рационе сейчас — это материнское молоко.

Для журналистов сделали исключение, но вообще слоновник пока закрыт для посетителей — чтобы не беспокоить Синту и не пугать новорождённую малышку. Но уже в понедельник увидеть слонёнка смогут все желающие.

Ростовский зоопарк объявил конкурс среди жителей донской столицы на лучшее имя для слонёнка. Причём на этот раз решили отступить от правила называть новорождённого по первым двум буквам имени матери — на этот раз условие будет другое.

«У меня есть предложение. Попробую внести свой вклад. Слово “эко” там должно присутствовать», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Первые два года девочка будет находиться рядом с матерью. А вот что ждёт слонёнка потом — пока неизвестно. С одной стороны, в стране немало зверинцев, где были бы очень рады слону, а с другой — в Ростовском зоопарке достаточно места для ещё как минимум одного взрослого животного.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу. Видео
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения
Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации
В Госдуме отчитались о разборе «законодательных завалов»
Парламент Турции одобрил поправки о смене формы правления
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Бывший президент Гамбии уступил власть преемнику
Apple подала в суд на поставщика компьютерных чипов
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь