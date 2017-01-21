Ростовский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для новорожденного слонёнка

Первым посетителем стал губернатор области. Василий Голубев приехал к многотонному семейству с подарками и объявил о начале конкурса на имя для новорожденной девочки.

Для того, чтобы слонёнок научился вставать самостоятельно, нужно время. У слонихи Синты и слона Юмы это уже второй ребёнок. В Ростовский зоопарк их привезли семь лет назад из Германии по программе обмена. Тогда Синта приехала уже беременной. Сейчас Ситаре — шесть. Она с удовольствием помогает маме с младшенькой. Сотрудники зоопарка говорят, что сёстры — небо и земля.

«Вы знаете, очень отличается. Эта девочка покрупнее и конституция совсем другая: та кругленькая была, как шарик, а эта длинноногая такая, моделька», — говорит ведущий экскурсовод Ростовского зоопарка Татьяна Голубинцева.

«Ситара весила 90 килограмм, а эту мы не смогли взвесить. Я её на руки не смог поднять — больше сотни килограммов», — говорит заведующий отделом копытных и толстокожих Ростовского зоопарка Алексей Титов.

Пополнение в слоновьем семействе — для Ростовского зоопарка значимое событие. Посмотреть на новорождённую приехали не только журналисты ведущих федеральных и донских СМИ, но и губернатор области.

Счастливой маме Василий Голубев подарил сразу несколько фруктово-овощных тортов. А вот малышку угощение не заинтересовало. Единственная еда в её рационе сейчас — это материнское молоко.

Для журналистов сделали исключение, но вообще слоновник пока закрыт для посетителей — чтобы не беспокоить Синту и не пугать новорождённую малышку. Но уже в понедельник увидеть слонёнка смогут все желающие.

Ростовский зоопарк объявил конкурс среди жителей донской столицы на лучшее имя для слонёнка. Причём на этот раз решили отступить от правила называть новорождённого по первым двум буквам имени матери — на этот раз условие будет другое.

«У меня есть предложение. Попробую внести свой вклад. Слово “эко” там должно присутствовать», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Первые два года девочка будет находиться рядом с матерью. А вот что ждёт слонёнка потом — пока неизвестно. С одной стороны, в стране немало зверинцев, где были бы очень рады слону, а с другой — в Ростовском зоопарке достаточно места для ещё как минимум одного взрослого животного.