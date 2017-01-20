Полоцк стал молодежной столицей Беларуси

В прошлом году в этом статусе были Барановичи. Теперь эстафета официально перейдет полочанам, по случаю чего с 1 по 3 февраля в городе пройдет большой праздник. Здесь стартуют новые молодежные инициативы и проекты. В гости к жителям столицы приедут молодежные делегации из всех уголков страны.

Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук рад результату конкурса. Вот что он сказал журналистам:

— Наш город по праву можно считать молодежным, ведь каждый четвертый его житель — в возрасте от 14 до 31 года. А потому мы стараемся уделять большое внимание молодежной политике. Делаем акцент не на традиционных формах работы с молодыми людьми, а на инновационных, креативных и сугубо авторских проектах. Думаю, именно этот фактор и стал основополагающим при определении победителя. В конкурсе участвовали свыше десятка городов страны, но пальму первенства отдали нам. Это большая честь и высокая ответственность. Надеюсь, что в нынешнем году вместе с молодыми энтузиастами мы сделаем еще больше для того, чтобы Полоцк стал максимально комфортным и привлекательным для жизни и творчества юношей и девушек.