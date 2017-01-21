В субботу ожидается слабый снег
Сегодня в Молдове переменная облачность, возможен слабый снег. Местами туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление повышенное.
Сегодня в Молдове переменная облачность, возможен слабый снег. Местами туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление повышенное.
Ветер
В Бричанах и Сороках два градуса ниже ноля, до минус одного в Бельцах и Оргееве. Около ноля ожидается в Кишиневе и Тирасполе, один градус с плюсом будет в Леове. В Комрате и Кагуле столбики термометров поднимутся до плюс двух.
В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице ожидается до плюс трех. Ночью будет