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10:49 (мск), источник: Publika.md

В субботу ожидается слабый снег

Сегодня в Молдове переменная облачность, возможен слабый снег. Местами туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление повышенное.

Источник: Publika.md

Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках два градуса ниже ноля, до минус одного в Бельцах и Оргееве. Около ноля ожидается в Кишиневе и Тирасполе, один градус с плюсом будет в Леове. В Комрате и Кагуле столбики термометров поднимутся до плюс двух.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице ожидается до плюс трех. Ночью будет по-прежнему холодно — до минус девяти.

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