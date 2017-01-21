Водителям авто с газовым оборудованием запретят парковаться на подземных стоянках

Специалисты считают, что это угроза общественной безопасности. По данным исследований, взрыв газового баллона в подвале — это как детонация 30-ти килограммов тротила.

Министр экономики Октавиан Калмык говорит, что такой запрет есть во многих странах. А в Молдове газовое оборудование в автомобилях ставят еще и в неавторизованных мастерских.

«Практически каждую неделю случается, что машины с газовым оборудованием загораются на ходу, или же происходят другие неприятности. Поэтому мы и предлагаем ввести технические ограничения», — сказал министр экономики Октавиан Калмык.