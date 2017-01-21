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10:58 (мск), источник: Publika.md

Водителям авто с газовым оборудованием запретят парковаться на подземных стоянках

Водителям авто, оснащенных газовым оборудованием, хотят запретить парковаться на подземных стоянках. Такой законопроект разработало минэкономики.

Источник: Publika.md

Специалисты считают, что это угроза общественной безопасности. По данным исследований, взрыв газового баллона в подвале — это как детонация 30-ти килограммов тротила.

Министр экономики Октавиан Калмык говорит, что такой запрет есть во многих странах. А в Молдове газовое оборудование в автомобилях ставят еще и в неавторизованных мастерских.

«Практически каждую неделю случается, что машины с газовым оборудованием загораются на ходу, или же происходят другие неприятности. Поэтому мы и предлагаем ввести технические ограничения», — сказал министр экономики Октавиан Калмык.

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Запрет коснется как общественных парковок, так и подземных стоянок в жилых многоэтажках. По словам экспертов, газ в случае утечки, попадает в вентиляционную систему, и при взрыве пострадает не только стоянка, но и верхние этажи.

«Последствия будут такими же, как при взрыве тротила. Согласно подсчетам, сила ударной волны от взрыва 30 килограммов сжиженного газа — так же, как при детонации 30 кг тротила», — сообщил глава ГГИ по надзору за опасными объектами Иван Гушилик.

По данным Национальной патрульной инспекции, в Молдове — четыре тысячи автомобилей, оснащенных оборудованием со сжиженным или сжатым газом. Новые правила приветствуют и сами владельцы таких машин.

«Разумеется, риск есть. Газ — это газ, многое может случится. Сгорит и машина, и дом».

Также новый закон обяжет водителей использовать наклейку «транспортное средство, оснащенное газовым оборудованием». Штраф за нарушение этой нормы составит до тысячи леев. Штрафовать будут и тех, кто нарушит правила парковки.

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