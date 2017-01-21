Водителям авто с газовым оборудованием запретят парковаться на подземных стоянках
Водителям авто, оснащенных газовым оборудованием, хотят запретить парковаться на подземных стоянках. Такой законопроект разработало минэкономики.
Водителям авто, оснащенных газовым оборудованием, хотят запретить парковаться на подземных стоянках. Такой законопроект разработало минэкономики.
Специалисты считают, что это угроза общественной безопасности. По данным исследований, взрыв газового баллона в подвале — это как детонация 30-ти килограммов тротила.
Министр экономики Октавиан Калмык говорит, что такой запрет есть во многих странах. А в Молдове газовое оборудование в автомобилях ставят еще и в неавторизованных мастерских.
«Практически каждую неделю случается, что машины с газовым оборудованием загораются на ходу, или же происходят другие неприятности. Поэтому мы и предлагаем ввести технические ограничения», — сказал министр экономики Октавиан Калмык.
Запрет коснется как общественных парковок, так и подземных стоянок в жилых многоэтажках. По словам экспертов, газ в случае утечки, попадает в вентиляционную систему, и при взрыве пострадает не только стоянка, но и верхние этажи.
«Последствия будут такими же, как при взрыве тротила. Согласно подсчетам, сила ударной волны от взрыва 30 килограммов сжиженного газа — так же, как при детонации 30 кг тротила», — сообщил глава ГГИ по надзору за опасными объектами Иван Гушилик.
По данным Национальной патрульной инспекции, в Молдове — четыре тысячи автомобилей, оснащенных оборудованием со сжиженным или сжатым газом. Новые правила приветствуют и сами владельцы таких машин.
«Разумеется, риск есть. Газ — это газ, многое может случится. Сгорит и машина, и дом».
Также новый закон обяжет водителей использовать наклейку «транспортное средство, оснащенное газовым оборудованием». Штраф за нарушение этой нормы составит до тысячи леев. Штрафовать будут и тех, кто нарушит правила парковки.