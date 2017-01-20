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20 января, источник: БЕЛТА

Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги

В пятницу, 20 января, вышли в свет два постановления Министерства образования, согласно которым функции родительских комитетов и попечительских советов учебных заведений будут отличаться.

Источник: РИА "Новости"

Только на добровольной основе родители могут финансово помогать учебному заведению. Об этом БЕЛТА поведала пресс-секретарь Минобразования РБ Юлия Бородун.

В пятницу, 20 января, вышли в свет два постановления Министерства образования, согласно которым функции родительских комитетов и попечительских советов учебных заведений будут отличаться. Родительский комитет не сможет заниматься сбором денег на разнообразные нужды школ, колледжей, лицеев, детских садов.

В случае, если родители сами захотят помочь учебному заведению, это можно будет сделать только обратившись в банк и лишь согласовав этот вопрос с попечительским советом, который отныне будет в ответе за все финансовые вопросы. Попечительский совет будет предоставлять расчетный счет, куда можно будет перечислить денежные средства.

В составе попечительского совета находятся члены руководства учебного заведения, меценаты, родители, а также шефствующие организации.

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