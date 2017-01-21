Путевку на «Евровидение-2017» от Беларуси выиграла группа NAVIBAND

Голосование завершилось в эти минуты. По итогам голосования зрителей и жюри команда стала лучшей. Надо сказать, что по итогам голосования зрителей музыканты оказались не в лидерах, но самый высокий балл (12) артистам поставило жюри.

По мнению зрителей тройка лидеров состояла из группы «PROвокация», NAPOLI, и Июль. Официальный представитель Беларуси на «Евровидении-2017» в Киеве (Украина) определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по формуле 50×50. Всего 13 финалистов конкурса представили в финале свои композиции.