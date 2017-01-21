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00:21 (мск), источник: БЕЛТА

Путевку на «Евровидение-2017» от Беларуси выиграла группа NAVIBAND

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путевку на «Евровидение-2017» от Беларуси получила группа NAVIBAND, передает корреспондент БЕЛТА с финала национального отбора на международный конкурс песни.

Источник: БЕЛТА

Голосование завершилось в эти минуты. По итогам голосования зрителей и жюри команда стала лучшей. Надо сказать, что по итогам голосования зрителей музыканты оказались не в лидерах, но самый высокий балл (12) артистам поставило жюри.

По мнению зрителей тройка лидеров состояла из группы «PROвокация», NAPOLI, и Июль. Официальный представитель Беларуси на «Евровидении-2017» в Киеве (Украина) определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по формуле 50×50. Всего 13 финалистов конкурса представили в финале свои композиции.

Международный конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в мае в столице Украины Киеве. Организацию национального отборочного тура и дальнейшую подготовку белорусского участника к международному конкурсу песни «Евровидение-2017» осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.

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