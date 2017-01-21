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08:06 (мск), источник: Zakon.kz

Туман, метель и снег ожидают казахстанцев в субботу

В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед.

Источник: Zakon.kz

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с, местами метель. В Алматинской области усиление ветра 15−20 м/с, в районе Жаланшаколь 23−28 м/с, ночью местами — туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−23 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Карагандинской областях местами — метель, туман, гололед, усиление ветра 15−23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами — метель, усиление ветра 15−20 м/с. В Костанайской области местами — метель, туман, усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами — метель, усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с. В Алматы днем 1°, ясно.
В Астане днем -15° преимущественно облачно.

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