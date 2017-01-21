Не уснувших медведей Зиту и Гришу посадили на диету в биоцентре Семея
Зоологи подкармливают питомцев низкокалорийной пищей, чтобы поддержать их физиологические процессы в норме.
Зоологи подкармливают питомцев низкокалорийной пищей, чтобы поддержать их физиологические процессы в норме.
Каши, овощи и немного мяса — таков каждодневный рацион бурых медведей Зиты и Гришы, которые не смогли уйти в спячку.
По информации зоологов Детского биологического центра Семея, медведи не смогли уснуть
«С повышением температуры даже в дикой природе медведи могут выйти из спячки на
Ежедневно в 16 часов бурые питомцы выходят, чтобы поесть. Если самка Зита во время бодрствования активна, то самец Гриша всем своим видом даёт понять, что ему хочется спать, его движения неторопливы.
Медведей кормят один раз в день. Их зимний рацион намного скромнее, чем весной и летом. Из медвежьих лакомств остались лишь каша, овощи и немного мяса.
Если не сократить количество калорий, то к весне у медведей могут появиться проблемы со здоровьем, говорят в Биоцентре. Но полностью исключить питание тоже нельзя, поскольку блуждая по вольеру, медведи расходуют свои энергетические запасы.
«Рацион уменьшен до минимального, чтобы поддержать физиологические процессы в норме. Накопленный слой жира должен быть израсходован за зиму. Закармливать их мы тоже не можем, иначе к весне у них возникнет ожирение, что плохо повлияет на другие органы и системы», — уточнила Дарья Ващакина.
Прошлой зимой медведи тоже отменили свой полугодовой пост