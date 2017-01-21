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08:01 (мск), источник: Informburo.kz

Не уснувших медведей Зиту и Гришу посадили на диету в биоцентре Семея

Зоологи подкармливают питомцев низкокалорийной пищей, чтобы поддержать их физиологические процессы в норме.

Каши, овощи и немного мяса — таков каждодневный рацион бурых медведей Зиты и Гришы, которые не смогли уйти в спячку.

По информации зоологов Детского биологического центра Семея, медведи не смогли уснуть из-за перепадов температуры и постороннего шума, который в условиях неволи исключить практически невозможно.

«С повышением температуры даже в дикой природе медведи могут выйти из спячки на два-три часа, а потом снова засыпать. Это считается нормальным биологическим процессом. Когда были суровые зимы, температура воздуха была в основном низкой, наши медведи впадали в полную спячку. Но в начале этой зимы погода была тёплой и медведи не смогли заснуть как положено. Они периодически выходят на кормление, хотя весь день и всю ночь проводят в берлоге. Это называется неполная спячка», — рассказала заведующая отделом Биологического центра Дарья Ващакина.

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Ежедневно в 16 часов бурые питомцы выходят, чтобы поесть. Если самка Зита во время бодрствования активна, то самец Гриша всем своим видом даёт понять, что ему хочется спать, его движения неторопливы.

Медведей кормят один раз в день. Их зимний рацион намного скромнее, чем весной и летом. Из медвежьих лакомств остались лишь каша, овощи и немного мяса.

Если не сократить количество калорий, то к весне у медведей могут появиться проблемы со здоровьем, говорят в Биоцентре. Но полностью исключить питание тоже нельзя, поскольку блуждая по вольеру, медведи расходуют свои энергетические запасы.

«Рацион уменьшен до минимального, чтобы поддержать физиологические процессы в норме. Накопленный слой жира должен быть израсходован за зиму. Закармливать их мы тоже не можем, иначе к весне у них возникнет ожирение, что плохо повлияет на другие органы и системы», — уточнила Дарья Ващакина.

Прошлой зимой медведи тоже отменили свой полугодовой пост из-за тёплой погоды. Хотя в суровые зимы Гриша и Зита погружались в глубокий сон строго по графику — они непрерывно спали с конца ноября до начала марта. Единственные, кто отнёсся к спячке серьёзно, это ёжики. Их сон в Биоцентре ничто не тревожит. А вот енотовидная собака и сухопутные черепахи, которые в природе проводят три холодных месяца во сне, этой зимой тоже предпочли бодрствовать.

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