Новая хоккейная арена во Владивостоке может появиться на острове Русский

Владивосток, 21 января, PrimaMedia.

Еще одна ледовая арена для игр в хоккей может появиться во Владивостоке на острове Русский. Об этом рассказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский прессе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Р-Спорт.

О том, что правительство края всерьез думает о строительстве новой хоккейной арены, глава приморского региона сообщил в Уфе накануне, 20 января.

«Мы подумаем по поводу новой арены во Владивостоке. Мы обсуждали это. Один из вариантов — строительство более вместительной арены на острове Русский в рамках второй очереди ДВФУ», — приводит спортивное издание слова губернатора Миклушевского.

Напомним, с столице Приморья действует «Фетисов-Арена», на которой ХК «Адмирал» регулярно проводит игры. Вместительность арены — 5,5 тысяч мест, средняя заполняемость составляет почти 100%.

В Башкортостане Владимир Миклушевский презентовал владивостокский проект «Недели звезд КХЛ-2018». Губернатор Приморья встретился с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем и заявил о планах на участие в одном из крупных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) в обозримом будущем.

«Мы обсуждали с Фазелем возможность проведения молодежного чемпионата мира», — заявил Миклушевский ТАСС.

Сделать это Владивосток сможет только после 2023 года, поскольку в 2018 году юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет примут Челябинск и Магнитогорск, а в 2023 году на проведение МЧМ претендует Новосибирск.