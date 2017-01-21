Морозы ослабнут в Приморье к середине следующей недели

Сильные морозы нагрянули в Приморье как раз после Крещения. Как сообщили «Вести: Приморье» в пресс-службе Примгидромета, на фоне повышенного давления в ночь на понедельник, 23 января, на севере края местами пройдёт небольшой снег, днём существенных осадков не ожидается. Температурный фон ночью в понедельник −18…−25°С, в горных районах до -33°С, на побережье −13…−18°С. Максимальная температура воздуха днём составит −14…−19°С, на побережье −8…−13°С.

В дальнейшем продолжится рост атмосферного давления и похолодание продолжится. В антициклональном поле воздух будет выхолаживаться до −20…−27°С, в горных районах до -37°С, на побережье до −14…−20°С. Днём сохранится морозная погода, −15…−20°С, на юге −8…−14 °С.

Ослабление морозов ожидается лишь во второй половине недели.

Во Владивостоке первая половина недели будет без осадков. Сильный северный ветер сохранится в понедельник, в дальнейшем ветер ослабеет. Минимальная температура ожидается в пределах −17…−20°С. Днём холодно, −10…−15°С.