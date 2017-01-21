Хабаровский край признан регионом с наибольшим риском возникновения ЧС в 2017 году
Ураганов и шквалистого ветра также стоит опасаться Камчатке, Приморью, Амурской, Сахалинской областям и ЕАО.
Ураганов и шквалистого ветра также стоит опасаться Камчатке, Приморью, Амурской, Сахалинской областям и ЕАО.
Хабаровск, 21 января, AmurMedia.
Хабаровский край открывает список регионов в РФ, которые названы регионами с максимальным риском возникновения стихийных бедствий в 2017 году. От ураганов и шквалистого ветра, по данным центра «Антистихия», также могут сильно пострадать и большинство других регионов ДФО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.
Высокий риск возникновения шквалистого ветра и ураганов на территории России в 2017 году прогнозируется в 36 субъектах семи федеральных округов страны, в том числе в Московской области и Крыму, прогнозирует Центр «Антистихия».
В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах в РФ проживают свыше 90 миллионов человек, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5−2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
«Наибольший риск возникновения ЧС, связанных с сильным ветром (шквалами, ураганами), прогнозируется в субъектах Дальневосточного (Хабаровский, Камчатский, Приморский края, Амурская, Сахалинская области, Еврейская АО), Сибирского (Забайкальский и Красноярский края, Омская и Томская области), Приволжского (Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская и Нижегородская области, Пермский край, Мордовия, Башкирия),