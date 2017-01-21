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06:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край признан регионом с наибольшим риском возникновения ЧС в 2017 году

Ураганов и шквалистого ветра также стоит опасаться Камчатке, Приморью, Амурской, Сахалинской областям и ЕАО.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 января, AmurMedia.

Хабаровский край открывает список регионов в РФ, которые названы регионами с максимальным риском возникновения стихийных бедствий в 2017 году. От ураганов и шквалистого ветра, по данным центра «Антистихия», также могут сильно пострадать и большинство других регионов ДФО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

Высокий риск возникновения шквалистого ветра и ураганов на территории России в 2017 году прогнозируется в 36 субъектах семи федеральных округов страны, в том числе в Московской области и Крыму, прогнозирует Центр «Антистихия».

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах в РФ проживают свыше 90 миллионов человек, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5−2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

«Наибольший риск возникновения ЧС, связанных с сильным ветром (шквалами, ураганами), прогнозируется в субъектах Дальневосточного (Хабаровский, Камчатский, Приморский края, Амурская, Сахалинская области, Еврейская АО), Сибирского (Забайкальский и Красноярский края, Омская и Томская области), Приволжского (Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская и Нижегородская области, Пермский край, Мордовия, Башкирия), Северо-Западного (Карелия, Архангельская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская, Смоленская, Брянская, Рязанская области), Южного (Краснодарский край, Крым, Волгоградская, Ростовская области), Северо-Кавказского (Ставропольский край, Северная Осетия) федеральных округов», — говорится в прогнозе ЧС на 2017 год Центра «Антистихия».

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