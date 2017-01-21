Маршрут мирового метро Элона Маска пройдет через Омск
Омск попал в схему мирового метро, которое может быть построено с помощью проекта Hyperloop.
Омск попал в схему мирового метро, которое может быть построено с помощью проекта Hyperloop.
Город расположен сразу на трех ветках мирового метро. Если омичи захотят попасть в Канаду,
Hyperloop — проект вакуумного поезда, придуманный Илоном Маском еще в 2012 году. Предполагается, что скорость поезда метро, едущего по трубе и объединяющего все города мира, составит около 1000 километров в час.
Как уточняет издание Meduza, опубликованная карта была нарисована еще в 2003 году писателем Марком Овенденом. Издание Inverse предположило, что именно так могла бы выглядеть схема метро, построенного по технологии проекта Hyperloop.