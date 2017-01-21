Сто земельных участков получат в этом году многодетные семьи Комсомольска-на-Амуре

В администрации Комсомольска-на-Амуре сформирован план по предоставлению ста земельных участков. Работа ведется в рамках программы по выделению участков семьям с тремя и более детьми под строительство дома или дачное хозяйство, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.

«В этом году будем выполнять проект планировки одной территории на левом берегу реки Силинки, там поставим на кадастровый учёт 80 участков. Также будут оформляться участки для ведения садоводства на Хумминском шоссе, в районе Хапсоли-1», — рассказали в городской администрации.

В течение года будет проведено 5 распределений участков: в марте, июне, июле, августе и ноябре. На них многодетным семьям будет предложено 215 участков — чтобы было из чего выбрать. Кадастровые работы ведутся за средства краевого и местного бюджетов.

Как сообщили изданию в администрации города, пока явка на распределение участков невысокая: около 20%.