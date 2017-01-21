Новосибирцы пожаловались на отсутствие лекарств в социальной аптеке

Ирина Якубова, корреспондент: «Муниципальная, социальная. Здесь цены чуть ниже, чем в других аптеках. А вот ассортимент? По словам жителей, уже давно они не могут купить лекарства, которые им необходимы».

Полки действительно полупустые. Спрашиваем простые, недорогие препараты. Валерьянки — нет. Горчичников — тоже, только для детей — за 130 рублей.

«Обычных нет? А сироп солодки? Тоже нет? А бывает? — Привоза не было. — А когда будет привоз? 20 дней ничего нет? Спасибо».

Филиал социальных цен на улице Фасадной открыли два месяца назад. В рамках муниципальной программы — чтобы сделать доступными лекарства для малообеспеченных горожан. Он 5-й по счету в Новосибирске. Цены в аптеке — на 20 процентов ниже общегородских. На весь ассортимент. Который тает — с каждым днем. Надежда Ноздреватых приходит в аптеку в 5-й раз. Сегодня снова ушла ни с чем. Лейкопластыря, валерьянки, пустырника, активированного угля в аптеке не оказалось.

Надежда Ноздреватых, жительница Новосибирска: «Эналаприл предлагают импортный, я всегда брала дешевый, за 13 рублей. Они мне за 100.. такое ощущение, что остались одни импортные, их надо сплавить, тогда будут заказывать дешевые. Для чего сделали такое, ходишь, ходишь через день — ничего нет».