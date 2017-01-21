В субботу по всей Украине будет идти мокрый снег
В субботу, 21 января, по всей территории страны ожидается небольшой мокрый снег. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В субботу, 21 января, по всей территории страны ожидается небольшой мокрый снег. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер
В Моршине ночью временами небольшой снег, днем временами небольшой мокрый снег, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем -1 … + 1 градус. В Трускавце ночью временами небольшой снег, днем временами небольшой мокрый снег, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем 0 …- 2 градуса. В Сваляве ночью временами небольшой снег, днем временами небольшой мокрый снег, температура ночью -6 …- 8 градусов, днем -1 …- 3 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер
В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер
На востоке Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер
На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег (ночью местами), на дорогах местами гололед, ветер
В Крыму облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер
В Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер