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08:42 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В субботу по всей Украине будет идти мокрый снег

В субботу, 21 января, по всей территории страны ожидается небольшой мокрый снег. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -1 …- 6 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса. В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5 …- 10 градусов, днем ​​0 …- 5 градусов.

В Моршине ночью временами небольшой снег, днем ​​временами небольшой мокрый снег, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус. В Трускавце ночью временами небольшой снег, днем ​​временами небольшой мокрый снег, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​0 …- 2 градуса. В Сваляве ночью временами небольшой снег, днем ​​временами небольшой мокрый снег, температура ночью -6 …- 8 градусов, днем ​​-1 …- 3 градуса.

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На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -1 …- 6 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с, днем ​​местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег (ночью местами), на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса. В Ялте временами небольшой мокрый снег. Температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​+1 … + 3 градуса.

В Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -2 …- 4 градуса, днем ​​-1 … + 1 градус.

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