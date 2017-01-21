В субботу по всей Украине будет идти мокрый снег

В Моршине ночью временами небольшой снег, днем ​​временами небольшой мокрый снег, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус. В Трускавце ночью временами небольшой снег, днем ​​временами небольшой мокрый снег, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​0 …- 2 градуса. В Сваляве ночью временами небольшой снег, днем ​​временами небольшой мокрый снег, температура ночью -6 …- 8 градусов, днем ​​-1 …- 3 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -1 …- 6 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса. В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5 …- 10 градусов, днем ​​0 …- 5 градусов.

В Одессе украинские военные корабли вмерзли в лед

На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -1 …- 6 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с, днем ​​местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег (ночью местами), на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем ​​-2 … + 3 градуса. В Ялте временами небольшой мокрый снег. Температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​+1 … + 3 градуса.