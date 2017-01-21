Отряд кораблей ТОФ прибыл в японский порт Майдзуру

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутом» прибыл 21 января в японский порт Майдзуру. В рамках визита предусмотрено совместное российско-японское военно-морское учение по спасению на море «САРЕКС».

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Владимира Матвеева, «сегодня отряд боевых кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля “Адмирал Трибуц” и большого морского танкера “Борис Бутома” прибыл в порт Майдзуру (Япония). Во время захода руководители похода встретятся с мэром города и представителями военно-морских сил Японии».

По его словам, военнослужащие ТОФ осмотрят городские достопримечательности и проведут с японскими моряками ряд совместных спортивных мероприятий. Завершит визит учение «САРЕКС», во время которого российские и японские корабли отработают в Японском море совместные действия по спасению терпящих бедствие.

Корабли ТОФ отправились из Владивостока в дальний поход в октябре 2016 года. За это время они посетили индонезийский порт Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016», и порт Саттахип (Таиланд).