Отряд кораблей ТОФ прибыл в японский порт Майдзуру
В рамках визита предусмотрено совместное
В рамках визита предусмотрено совместное
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутом» прибыл 21 января в японский порт Майдзуру. В рамках визита предусмотрено совместное
По словам начальника отдела информационного обеспечения
По его словам, военнослужащие ТОФ осмотрят городские достопримечательности и проведут с японскими моряками ряд совместных спортивных мероприятий. Завершит визит учение «САРЕКС», во время которого российские и японские корабли отработают в Японском море совместные действия по спасению терпящих бедствие.
Корабли ТОФ отправились из Владивостока в дальний поход в октябре 2016 года. За это время они посетили индонезийский порт Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016», и порт Саттахип (Таиланд).
В середине декабря 2016 года отряд совершил заход в порт Вишакхапатнам (Индия), где россияне приняли участие в