Предприимчивые приморцы зарабатывают на провалившихся под лед авто

Владивосток, 21 января, PrimaMedia.

Объявления с предложением вытащить провалившийся под лед автомобиль все чаще появляются во Владивостоке. Одно из таких заметили в популярном у рыбаков месте — в районе станции и микрорайона «Чайка». Предприимчивые авторы объявления в беседе с корреспондентом ИА PrimaMedia рассказали, как они работают и сколько это стоит.

Собеседник агентства пожелал остаться анонимным, но про свой бизнес с готовностью рассказал. По его словам, базируются «спасатели» из народа в Тавричанке (Надеждинский район).

— Мы достаем провалившиеся под лед машины уже не первый год. Для этого у нас есть специальная подъемная техника. Буквально сегодня доставали машину в районе Чайки — там на дне еще три машины лежит. Всего с начала этого зимнего сезона мы подняли шесть транспортных средств. Готовы выехать в любую точку края, — заявил предприниматель.

Называть максимальную или минимальную стоимость услуг собеседник ИА PrimaMedia отказался, но отметил, что «не дороже, чем в МЧС». Начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморью Михаил Исаметов сообщил, что сказанное частником является неправдой.

— Поднятие утонувших транспортных средств — не компетенция МЧС, поскольку это не те случаи, когда есть угроза жизни граждан. И уж тем более сотрудники МЧС не берут за это деньги. Вопрос поднятия своего транспортного средства спасенные нами автовладельцы решают в частном порядке, и какие службы предоставляют данную услугу, мне неизвестно. Заявления таких предпринимателей можно расценивать как неосведомленность о работе МЧС или же попытку сделать себе рекламу за чужой счет, — пояснил он.

Михаил Исаметов также напомнил, что выезд на лед опасен для жизни и потому категорически запрещен. Действия выезжающих на лед на автомобилях можно расценивать как безрассудство.