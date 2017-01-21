Президент «Урала» «выбил» с экс-тренера Скрипченко 4,5 миллиона рублей
Палата по разрешению споров РФС обязала главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко выплатить компенсацию за разрыв контракта.
Палата по разрешению споров РФС обязала главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко выплатить компенсацию за разрыв контракта.
Как сообщили в организации, Скрипченко обязан выплатить сумму в полном объеме, а это, по словам президента «Урала» Григория Иванова, 4,5 миллиона рублей. Встречная жалоба специалиста к клубу, в которой он требовал 900 тысяч рублей, отклонена.
Иванов возмущался тем, что Вадим Скрипченко минувшей осенью покинул «Урал», заявив президенту, что устал. На самом деле он за спиной провел переговоры с самарскими «Крыльями Советов» и заключил с волжской командой контракт. После этого Иванов назвал Скрипченко предателем.