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17:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Президент «Урала» «выбил» с экс-тренера Скрипченко 4,5 миллиона рублей

Палата по разрешению споров РФС обязала главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко выплатить компенсацию за разрыв контракта.

Экс-наставнику «Урала» Вадиму Скрипченко придется раскошелиться на 4,5 миллиона рублей и выплатить эти деньги футбольному клубу «Урал» за разрыв контракта, сообщили 21 января «АиФ-Урал» в палате по разрешению споров Российского футбольного Союза.

Как сообщили в организации, Скрипченко обязан выплатить сумму в полном объеме, а это, по словам президента «Урала» Григория Иванова, 4,5 миллиона рублей. Встречная жалоба специалиста к клубу, в которой он требовал 900 тысяч рублей, отклонена.

Иванов возмущался тем, что Вадим Скрипченко минувшей осенью покинул «Урал», заявив президенту, что устал. На самом деле он за спиной провел переговоры с самарскими «Крыльями Советов» и заключил с волжской командой контракт. После этого Иванов назвал Скрипченко предателем.

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