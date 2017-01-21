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08:29 (мск), источник: 365info.kz

В Алматы терминалы не распознают поддельные тенге

Алматы наводнили поддельные купюры и монеты высокого качества, передает КТК.

Источник: 365info.kz

Алматы и Алматинская область являются лидерами по количеству фальшивых денег в обороте. Фальшивомонетчики, как правило, изготавливают самые ходовые купюры — 1000, 2000 и 5000. Но сейчас появились и монеты номиналом 20,50 и 100 тенге.

Отличить подделки от настоящих денег очень сложно, даже терминалы по оплате принимают фальшивки.

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По словам старшего следователя департамента госдоходов Алматы Сакена Кондубаева, поддельные купюры шелестят, почти как настоящие, для этого их крахмалят. Кроме того, у них имеются водяные знаки.

Группу фальшивомонетчиком помогли выявить продавцы магазина, где подозрительные парни часто отоваривались. Полицейские, которых вызвали торговцы, взяли с поличным мужчин, у которых обнаружено много ненастоящих тенге. Задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В их квартире обнаружены 718 тысяч тенге с явными признаками подделки. А помимо этих денег, были еще порванные и разрезанные купюры.

Сакен Кондубаев рекомендует в случае обнаружения поддельных тенге звонить в департамент госдоходов. По его словам, на поддельных купюрах слишком яркие краски, нечеткий рисунок, а буквы мелкого шрифта накладываются друг на друга. Но лучше всего, конечно, для определения подделки пользоваться специальными устройствами. Если же речь идет о монетах, то нужно обратить внимание на вес — подделки легче настоящих тенге. Кроме того, со временем такие монеты со временем желтеют.

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