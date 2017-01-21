В Алматы терминалы не распознают поддельные тенге

Алматы и Алматинская область являются лидерами по количеству фальшивых денег в обороте. Фальшивомонетчики, как правило, изготавливают самые ходовые купюры — 1000, 2000 и 5000. Но сейчас появились и монеты номиналом 20,50 и 100 тенге.

Отличить подделки от настоящих денег очень сложно, даже терминалы по оплате принимают фальшивки.