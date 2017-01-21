В Алматы терминалы не распознают поддельные тенге
Алматы наводнили поддельные купюры и монеты высокого качества, передает КТК.
Алматы наводнили поддельные купюры и монеты высокого качества, передает КТК.
Алматы и Алматинская область являются лидерами по количеству фальшивых денег в обороте. Фальшивомонетчики, как правило, изготавливают самые ходовые купюры — 1000, 2000 и 5000. Но сейчас появились и монеты номиналом 20,50 и 100 тенге.
Отличить подделки от настоящих денег очень сложно, даже терминалы по оплате принимают фальшивки.
По словам старшего следователя департамента госдоходов Алматы Сакена Кондубаева, поддельные купюры шелестят, почти как настоящие, для этого их крахмалят. Кроме того, у них имеются водяные знаки.
Группу фальшивомонетчиком помогли выявить продавцы магазина, где подозрительные парни часто отоваривались. Полицейские, которых вызвали торговцы, взяли с поличным мужчин, у которых обнаружено много ненастоящих тенге. Задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В их квартире обнаружены 718 тысяч тенге с явными признаками подделки. А помимо этих денег, были еще порванные и разрезанные купюры.
Сакен Кондубаев рекомендует в случае обнаружения поддельных тенге звонить в департамент госдоходов. По его словам, на поддельных купюрах слишком яркие краски, нечеткий рисунок, а буквы мелкого шрифта накладываются друг на друга. Но лучше всего, конечно, для определения подделки пользоваться специальными устройствами. Если же речь идет о монетах, то нужно обратить внимание на вес — подделки легче настоящих тенге. Кроме того, со временем такие монеты со временем желтеют.