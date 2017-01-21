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08:26 (мск), источник: Kazinform

В трех регионах Казахстана из-за метели закрыты автотрассы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В трех областях Казахстана метели и плохая видимость стали причиной закрытия автодорог, сообщает РГП «Казахавтодор».

Источник: Kazinform

В Восточно-Казахстанской области 20 января с 15−00 закрыто движение на автодороге областного значения «Чарск-Бакырчик» (0−42 км), «Бакырчик-Бурсак» (0−18 км) для всех видов автотранспорта.

20 января с 17−00 закрыто движение на автодороге областного значения «Новопокровка-Петропавловка-Зубаир-Байтанант» (0−41 км) для всех видов автотранспорта. 20 января с 22−30 закрыто движение на автодороге областного значения «Бородулиха-Жезкент» (0−49 км) для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области 20 января с 23−00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) ограничено движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» (40−80 км) для грузового и общественного автотранспорта.

В Северо-Казахстанской области 21 января в 10−00 в связи с ухудшением погодных условий (метель) закрыто движение на автомобильных дорогах по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

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