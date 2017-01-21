В Красноярском зоопарке появился генетически выведенный ручной лис

Около пятидесяти лет учёные Института цитологии и генетики выращивают дружелюбных лис, пытаясь воссоздать те же процессы одомашнивания, что происходили в глубокой древности. Исследователи отбирали и сводили самых дружелюбных и спокойных лис и в результате получили линейку ручных от рождения животных.

При этом, через несколько поколений у животных поменялось не только поведение, но и внешность. Стали рождаться лисята с висячими ушами, бульдожьим перекусом, укороченной мордой и закрученными, как у лаек хвостами.

И новый питомец красноярского парка флоры и фауны тоже не похож на собратьев, уже живущих там давно. Сейчас Ральф привыкает к новой обстановке. По словам зоологов, он действительно очень дружелюбен. Радуется, когда к нему приходят общаться, заглядывает в глаза и пытается уловить, что нравится человеку, а что нет. Он никогда не кусается, а лишь мягко хватает за палец.