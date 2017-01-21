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08:33 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанский кадет участвовал в церемонии инаугурации Трампа

Студент третьего курса Военной академии имени Калвера Казыбек Ермегияев охранял флаги США и штата Индианы.

Источник: Tengrinews

Казахстанец Казыбек Ермегияев принял участие в церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Казыбек учится на третьем курсе Военной академии имени Калвера и является кавалеристом из отряда Black Horse Troop. Ермегияев стал одним из пятидесяти кадетов, участвовавших в церемонии. Кроме того, он вошел в число четырех кадетов, которые охраняли флаги США и штата Индианы на бальной церемонии вице-президента Майкла Пенса.

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Отмечается, что он стал первым казахом, принявшим участие в этом параде. Казыбек, сын экс-председателя АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Талгата Ермегияева, поступил в военную академию три года назад, когда получил известие о гранте. Менее чем через год его выбрали в элитную группу кадетов Color Guard, состоящую всего из 15 человек. За успехи в учебе и спортивные достижения он был принят в элитный кавалерийский отряд со 120-летней историей Black Horse Troop.

«Казыбек демонстрирует все качества лидера и он один из самых, если не самый старательный кадет, которого я видел за 30 лет моей работы», — отмечает проректор отряда.

Военная академия, в которой учится Ермегияев, была основана Генри Харрисоном Калвером в 1894 году «с целью тщательной подготовки молодых людей для лучших колледжей, научных школ и предприятий Америки». Академия состоит из мореходного, летного и кавалерийского училищ.

Кавалерийская школа академии является ее наиболее представительной частью, именно кавалерийское соединение Black Horse Troop представляет этот род войск на военных парадах, торжественных шествиях, а также участвует в качестве почетного эскорта во время правительственных церемоний, приемов глав иностранных государств.

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