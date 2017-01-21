Казахстанский кадет участвовал в церемонии инаугурации Трампа
Студент третьего курса Военной академии имени Калвера Казыбек Ермегияев охранял флаги США и штата Индианы.
Студент третьего курса Военной академии имени Калвера Казыбек Ермегияев охранял флаги США и штата Индианы.
Казахстанец Казыбек Ермегияев принял участие в церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Казыбек учится на третьем курсе Военной академии имени Калвера и является кавалеристом из отряда Black Horse Troop. Ермегияев стал одним из пятидесяти кадетов, участвовавших в церемонии. Кроме того, он вошел в число четырех кадетов, которые охраняли флаги США и штата Индианы на бальной церемонии
Отмечается, что он стал первым казахом, принявшим участие в этом параде. Казыбек, сын
«Казыбек демонстрирует все качества лидера и он один из самых, если не самый старательный кадет, которого я видел за 30 лет моей работы», — отмечает проректор отряда.
Военная академия, в которой учится Ермегияев, была основана Генри Харрисоном Калвером в 1894 году «с целью тщательной подготовки молодых людей для лучших колледжей, научных школ и предприятий Америки». Академия состоит из мореходного, летного и кавалерийского училищ.
Кавалерийская школа академии является ее наиболее представительной частью, именно кавалерийское соединение Black Horse Troop представляет этот род войск на военных парадах, торжественных шествиях, а также участвует в качестве почетного эскорта во время правительственных церемоний, приемов глав иностранных государств.