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09:21 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии зафиксировали беби-бум близнецов

Органы ЗАГС Башкирии подвели итоги прошлого года и выяснили любопытные факты. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по делам юстиции.

Источник: Proufu.ru

По официальным данным, в целом в Башкирии в 2016 году было зарегистрировано рождение 56 201 актов о рождении.
При этом первенцы родились 20 902 раза, вторые дети — в 23 953 семьях, третьих — в 8 122, четвертые — в 2 013, пятые и более — в 964 семьях.

В Башкирии в течение минувшего года народились 632 двойни и 12 троен. 28 757 из них — мальчики и 27 003 — девочки. В частности, в Уфе за прошлый год родилось 250 двойни и 7 тройни.

Стали больше рожать в сравнении с 2015 годом в Уфе, Кумертау, а также Стерлитамакском, Зианчуринском и Нуримановском районах.
В Уфе появились на свет 18 600 малышей, из которых 9 473 — мальчики и 8 945 — девочки. Больше всего младенцев родилось в Кировском и Калининском районах города.

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