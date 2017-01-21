В Башкирии зафиксировали беби-бум близнецов

По официальным данным, в целом в Башкирии в 2016 году было зарегистрировано рождение 56 201 актов о рождении.

При этом первенцы родились 20 902 раза, вторые дети — в 23 953 семьях, третьих — в 8 122, четвертые — в 2 013, пятые и более — в 964 семьях.

В Башкирии в течение минувшего года народились 632 двойни и 12 троен. 28 757 из них — мальчики и 27 003 — девочки. В частности, в Уфе за прошлый год родилось 250 двойни и 7 тройни.

Стали больше рожать в сравнении с 2015 годом в Уфе, Кумертау, а также Стерлитамакском, Зианчуринском и Нуримановском районах.

В Уфе появились на свет 18 600 малышей, из которых 9 473 — мальчики и 8 945 — девочки. Больше всего младенцев родилось в Кировском и Калининском районах города.