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09:17 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские общественники оценили состояние ледового городка на Татышеве

20 января члены общественного совета при Красспорте оценили состояние ледового городка на Татышеве и работу расположенного здесь же городского центра тестирования ГТО.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, представителей общественности интересовала организация работы новогоднего городка на острове и, в особенности, деревянных горок, к которым были вопросы у горожан.

Напомним, на Татышеве в этом зимнем сезоне впервые появился парк ледовых развлечений: в него входят самый большой в городе каток «Татышев Ice», более 20 ледовых скульптур, снежные композиции, одна ледовая горка и комплекс деревянных горок, которые были изготовлены в 2015 году за счет внебюджетных средств.

«По своим характеристикам деревянные горки считаются более безопасными, так как имеют необходимые перила и бортики, также безопасными по сравнению с ледяными считаются и деревянные ступени, — пояснил заместитель руководителя по эксплуатации МАУ “Дирекция спортивно-массовых мероприятий” Максим Морозов. — К сожалению, наши работники в условиях практически плюсовых температур, установившихся в конце декабря — начале января, не смогли залить достаточный слой льда на склонах деревянных горок и обеспечить высокое качество ледового покрытия. Как только погода достигла постоянных минусовых температур, снежное покрытие деревянных горок было оперативно восстановлено».

Общественники поинтересовались, как работал каток Татышев-парка в новогодние каникулы.

«Несмотря на температурный режим, установившийся в первые числа января, специалистам эксплуатационной службы удалось поддерживать ледовое покрытие катка в удовлетворительном состоянии, что позволило функционировать катку в бесперебойном режиме. Как только каникулы закончились, мы взяли один будний день на проведение технических работ и полностью восстановили покрытие», — ответил Максим Морозов. По его словам, сейчас работы по ремонту и заливке катка ведутся каждую ночь.

О работе центра тестирования ВФСК «ГТО» общественникам рассказал его начальник Александр Озерских. Он сообщил, что в прошлом году через центр тестирования прошло около 1,5 тыс. школьников и студентов, с начала этого года на выполнение нормативов в городском центре зарегистрировалось 150 взрослых. «Остров Татышев является одним из мест, где можно выполнить часть нормативов. В зимний период это лыжные гонки, в летний — бег на длинные дистанции, челночный бег, прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа, стрельба, а также метание мяча и гранаты», — отметил Озерских.

Председатель общественного совета, заслуженный работник здравоохранения РФ Вадим Смирнов подвел итоги выездного совещания: «Я думаю, у каждого члена рабочей группы сформировались свои предложения к Красспорту и его подведомственному учреждению по совершенствованию работы по направлениям развития Татышев-парка, его восточной и западной части. Эти предложения мы оформим на заседании общественного совета и передадим в управление».

Председатель федерации велоспорта Красноярского края, член общественного совета Николай Трегубов добавил: «Считаю, что остров должен развиваться в сторону улучшения комфорта для занятий физической культурой. Современные беговые дорожки, раздевалки и душевые — таким я вижу будущее Татышев-парка».

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