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10:17 (мск), источник: БЕЛТА

В ЕРИП напомнили, как минчанам правильно вводить данные счетчиков воды

При внедрении чего-то нового и при этом масштабного, возникновение таких ситуаций, когда кто-то что-то сделает не так — довольно распространенное явление. Самое главное для жителей Минска — внесение показаний приборов учета воды осуществляется в момент проведения платежа за ЖКУ в ЕРИП.

Источник: БЕЛТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» напомнили, как минчанам правильно вводить данные счетчиков воды, сообщает БЕЛТА.

«При внедрении чего-то нового и при этом масштабного, возникновение таких ситуаций, когда кто-то что-то сделает не так — довольно распространенное явление. Самое главное для жителей Минска — внесение показаний приборов учета воды осуществляется в момент проведения платежа за ЖКУ в ЕРИП. Важно помнить, что вводить надо текущие данные счетчиков, а не расход воды. Система сама рассчитывает расход», — пояснили в ЕРИП.

В организации напомнили алгоритм действий при вводе показаний счетчиков воды: сначала в дереве услуг ЕРИП необходимо выбрать позицию «Коммунальные платежи АИС «Расчет-ЖКУ» (код 11), потом ввести номер лицевого счета и проверить данные плательщика. На экране появится информация о предыдущих значениях счетчиков воды, далее необходимо ввести текущие показания. «На экране не отображается сумма платежа по счетчикам, так как введенные данные будут учтены при начислении платы за коммунальные услуги и включены в извещение в следующем месяце при начислении оплаты за текущий период. Сумма платежа к оплате за ЖКУ в текущем периоде отображается в поле «Начислено/Перерасчет», — подчеркнули в ЕРИП.

Также специалисты обратили внимание, что сумма в графе «Текущее значение» не может быть меньше суммы в графе «Предыдущее значение». Кроме того, нельзя вводить значение ноль. «Если же вы не потребляли воду в отчетном месяце, то тогда вводите в систему такие же данные, как и в прошлом месяце. Если вы не знаете показаний своих счетчиков, то поле “Текущее значение” заполнять не надо», — отметили в ЕРИП.

При этом сохраняется и возможность передачи счетчиков посредством SMC, телефонного звонка или прямого обращения в РСЦ. Если показания счетчиков передаются в течение отчетного месяца несколько раз, то будет учитываться информация, внесенная более поздней датой.

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