Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Украина решила заплатить за дружбу с США
"Когда он станет лидером страны": мнение Чака Норриса о Трампе
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Пешеходы задушили и утопили водителя, который спас им жизнь
Пьяная девушка откусила ухо полицейскому
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Ученые: любая еда вредна
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
22Вечное сияние Джима Керри
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18Инаугурации прошлого
10:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украинцам рекомендуют не ездить в центральную Италию

МИД рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии.

Источник: Telegraf.com.ua

В связи с землетрясением, произошедшим в провинциях Аквила и Риети 18 января, и с учетом сохранения опасности последующих толчков, украинцам рекомендует не ездить в центральную Италию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, пишет Украинская правда.

Гражданам Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики, которые публикуются на веб-странице по ссылке: www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии на телефон «горячей линии» +39 389 004 0000, электронную почту emb_it@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии. Эпицентр землетрясения находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км. Именно в этом регионе в результате схода лавины под снегом оказалась здание отеля с людьми.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уникальное чудо природы, которое не исчезает около 30000 лет (Фото)
Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения
Трамп с супругой станцевали на балу в честь инаугурации
В Госдуме отчитались о разборе «законодательных завалов»
Парламент Турции одобрил поправки о смене формы правления
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Бывший президент Гамбии уступил власть преемнику
Apple подала в суд на поставщика компьютерных чипов
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
В Тихом океане построят первый в мире плавучий город
Цена на жилье вокруг ЗСД в Петербурге будет расти
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Министр образования хочет вернуться к «лучшим традициям советской школы» Ольга Васильева считает, что и в XXI  веке школа должна воспитывать в учениках уважение к своему народу и к труду.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь