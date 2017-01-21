Украинцам рекомендуют не ездить в центральную Италию

В связи с землетрясением, произошедшим в провинциях Аквила и Риети 18 января, и с учетом сохранения опасности последующих толчков, украинцам рекомендует не ездить в центральную Италию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, пишет Украинская правда.

Гражданам Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики, которые публикуются на веб-странице по ссылке: www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии на телефон «горячей линии» +39 389 004 0000, электронную почту emb_it@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии. Эпицентр землетрясения находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км. Именно в этом регионе в результате схода лавины под снегом оказалась здание отеля с людьми.