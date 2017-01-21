Самолет с представителями омского «Авангарда» не смог приземлиться в Уфе

Как сообщает «Башинформ», самолёт с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев.

Сейчас уфимский аэропорт работает в штатном режиме. Нормализуется ситуация и на дорогах республики. Все ограничения на проезд грузовых автомобилей сняты.