Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива и вина в ассамблее

По информации издания, с 1990 года бельгийские депутаты могут бесплатно потреблять пиво и вино в здании парламента королевства. Это было сделано, чтобы парламентарии во время работы не ходили в бары. Однако, как пояснил портал, после инцидента, произошедшего между депутатами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, председатель ассамблеи поручил экспертной группе рассмотреть этот вопрос. В результате члены комиссии рекомендовали лишить депутатов бесплатного пива и вина.

Тем не менее, по информации EUobserver, парламент не внял рекомендации спецкомитета. «Лидеры партий отвергли предложение об отказе от бесплатного алкоголя», — сообщил портал.

Национальная особенность

Как показало исследование Федерального центра здравоохранения, каждый десятый житель Бельгии страдает от алкогольной зависимости. «Десять процентов бельгийцев борются с алкогольной зависимостью», — отметили в центре, подчеркнув, что исследование было проведено на базе стандартов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с ними допустимый уровень употребления алкоголя составляет 14 бокалов пива или вина в неделю для женщин и 21 — для мужчин. Согласно полученным результатам, каждый десятый бельгиец выпивает больше этой нормы.

По словам представителей организации, подверженные этой вредной привычке бельгийцы имеют больше шансов столкнуться с несчастными случаями или проблемами в личных отношениях.

Кроме того, недавно ученые Лёвенского католического университета провели исследование, в котором приняли участие около 30 тыс. человек из разных стран Евросоюза. Его результаты показали, что жители Бельгии употребляют алкоголь чаще других европейцев. 10% бельгийцев делают это каждый день, 24% выпивают несколько раз в неделю, и только 17% вообще отказались от спиртных напитков. Кроме того, к концу рабочего дня 66% жителей королевства предпочитают «что-нибудь выпить», а в выходные дни эта цифра увеличивается до 81%.