На КПВВ в зоне АТО образовались очереди из почти тысячи автомобилей, — ГПСУ

Сегодня утром на КПВВ в зоне проведения АТО въезд и выезд ожидали почти 1 тысяча автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Сегодня с утра на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: “Майорское” — 100/150; “Марьинка” — 220/180; “Новотроицкое” — 45/70; “Гнутово” — 150/30», — сообщают в пограничной службе Украины. В ГПС Украины также отмечают, что КПВВ работают в штатном режиме.

По подсчетам Госпогранслужбы, за минувшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 20,1 тысяча человек и 3,6 тысяч транспортных средств. «Это несколько больше в сравнении с предыдущими сутками», — отмечают в ГПС Украины.

«Майорское» — 4780 человек и 745 транспортных средств;.

«Марьинка» — 5655 человек и 1200 транспортных средств;.

«Новотроицкое» — 4125 человек и 915 транспортных средств;.

«Гнутово» — 2620 человек и 670 транспортных средств;.

«Станица Луганская» — 2925 человек.