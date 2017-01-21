Татарстан попал в список неблагополучных по АЧС регионов России

Ведомство приняло решение об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров. Так, определены статусы регионов по африканской чуме свиней, заразному узелковому дерматиту, сибирской язве и ящуру. Статус субъекта РФ может быть неопределенным, неблагополучным или благополучным.

Статус Татарстана по наличию АЧС, по данным Россельхознадзора, неблагополучный, по заразному узелковому дерматиту — неопределенный, по сибирской язве — также неблагополучный, по ящуру — благополучный.