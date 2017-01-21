Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Любители кофе живут дольше остальных
Три друга из Кирова создали бизнес, принесший 22 млн руб. за год
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Россияне поддержали врачей скорой
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
13:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан попал в список неблагополучных по АЧС регионов России

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Татарстан вошел в список неблагополучных по африканской чуме свиней регионов России, который на своем официальном сайте опубликовал Россельхознадзор.

Ведомство приняло решение об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров. Так, определены статусы регионов по африканской чуме свиней, заразному узелковому дерматиту, сибирской язве и ящуру. Статус субъекта РФ может быть неопределенным, неблагополучным или благополучным.

Статус Татарстана по наличию АЧС, по данным Россельхознадзора, неблагополучный, по заразному узелковому дерматиту — неопределенный, по сибирской язве — также неблагополучный, по ящуру — благополучный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент РТ надеется поставить точку в вопросе обманутых дольщиков в Челнах в 2017 году
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива
Вашингтон просит Сеул арестовать брата Пан Ги Муна
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Новый налог поднимет цены проживания на российских курортах
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь