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14:02 (мск), источник: БЕЛТА

Мокрый снег и гололедица прогнозируются 22 января в Беларуси

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), туман, слабый гололед.

Источник: БЕЛТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 января из-за гололедицы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), туман, слабый гололед. На дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4−9 м/с, днем по северо-востоку возможны порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов мороза, днем — от минус 3 до плюс 2 градусов.

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