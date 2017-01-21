Мокрый снег и гололедица прогнозируются 22 января в Беларуси
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), туман, слабый гололед.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), туман, слабый гололед.
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 января
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), туман, слабый гололед. На дорогах ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный,
Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов мороза, днем — от минус 3 до плюс 2 градусов.