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13:31 (мск), источник: Kapital.kz

Какие правонарушения самые «популярные» у алматинцев?

В минувшем году алматинцы за мелкие правонарушения оштрафованы почти на 5,5 млрд тенге, при этом большинство — за нарушение правил благоустройства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местную полицейскую службу ДВД города.

Источник: Kapital.kz

По итогам минувшего года силами подразделений ДВД города Алматы всего составлено 135 тыс. 749 протоколов, наложено административного штрафа на сумму 5 млрд 346 млн 561 тыс. тенге, из них взыскано 4 млрд 432 млн 982 тыс. 296 тенге.

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«Подразделениями местной полицейской службой принят ряд организационно-практических мер по активизации работы по пресечению и выявлению мелких правонарушений и внедрению принципа “нулевой терпимости”. Посильную помощь нам в этом оказывает активная часть жителей Алматы, и это радует. Уверен, общими усилиями нам удастся привить качества законопослушания и ответственности к каждому члену алматинского общества», — отметил начальник местной полицейской службы ДВД города Алматы Жасулан Байкенов.

Также ведомство предоставило список самых популярных видов мелких нарушений: — за нарушение правил благоустройства по ст. 505 КРК об АП привлечено 30 038 человек; — за совершение мелкого хулиганства по ст. 434 КРК об АП к административной ответственности привлечены 5857 правонарушителей; — за торговлю в неустановленных местах по ст. 204 КРК об АП — 8944 человека; — за нарушение правил содержания собак по ст. 408 КРК об АП — 4079; — за нарушение тишины по ст. 437 КРК об АП — 5857 человек; — за распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде по ст. 440 КРК об АП — 7508; — за курение в общественных местах по ст. 441 КРК об АП — 10 717; — за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время или вне жилища без сопровождения законных представителей по ст. 442 КРК об АП — 3513 человек.

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