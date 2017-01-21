Какие правонарушения самые «популярные» у алматинцев?

«Подразделениями местной полицейской службой принят ряд организационно-практических мер по активизации работы по пресечению и выявлению мелких правонарушений и внедрению принципа “нулевой терпимости”. Посильную помощь нам в этом оказывает активная часть жителей Алматы, и это радует. Уверен, общими усилиями нам удастся привить качества законопослушания и ответственности к каждому члену алматинского общества», — отметил начальник местной полицейской службы ДВД города Алматы Жасулан Байкенов.

Также ведомство предоставило список самых популярных видов мелких нарушений: — за нарушение правил благоустройства по ст. 505 КРК об АП привлечено 30 038 человек; — за совершение мелкого хулиганства по ст. 434 КРК об АП к административной ответственности привлечены 5857 правонарушителей; — за торговлю в неустановленных местах по ст. 204 КРК об АП — 8944 человека; — за нарушение правил содержания собак по ст. 408 КРК об АП — 4079; — за нарушение тишины по ст. 437 КРК об АП — 5857 человек; — за распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде по ст. 440 КРК об АП — 7508; — за курение в общественных местах по ст. 441 КРК об АП — 10 717; — за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время или вне жилища без сопровождения законных представителей по ст. 442 КРК об АП — 3513 человек.