Ученые опорного вуза Воронежа создадут новый носитель информации

Ее можно будет использовать для разработки нового вида носителя памяти, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе вуза в пятницу, 20 января.

Предполагается, что носитель будет меньше, но вместительнее дисков и флэшек. Его изготовление обойдется относительно недорого, поэтому он будет дешевле для покупателей. Единственным минусом разработки, по словам ученых, станет ограничение по числу записей, после которых «структура деградирует».

Кроме того, пленку можно использовать для поглощения высокочастотного электромагнитного излучения компьютеров, самолетов и кораблей.

По словам ученых вуза, разработка уникальна, аналогов ей в России и за рубежом нет. Наноструктурированная пленка является самой тонкой из существующих покрытий. Чем тоньше пленка, тем меньше она влияет на функциональные свойства изделия.