Установлен экипаж бомбардировщика, обнаруженного в море под Сочи

После того, как был поднят и изучен один из двигателей самолета, стали известны имена экипажа.

«Номер мотора установить не удалось. Однако анализ потерь авиаполка указывает на то, что это единственный самолет такого типа, который потерпел катастрофу в районе Адлера», — рассказал заместитель председателя общественной организации «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев.

Крушение бомбардировщика произошло в ноябре 1942 года. Все четыре члена экипажа погибли. Это командир экипажа лейтенант Николай Ильин, старший бомбардир лейтенант Петр Поздняков, стрелок-радист сержант Андрей Вечеров и ещё один стрелок, младший сержант Михаил Шомин.

Порфирьев добавил, что поисковики изучили все потери авиаполка еще в 2009 году, когда работали на месте падения экипажа другого «Бостона» на горе Собер-Баш. В архивах содержится запись, которая теперь подходит под находку в районе Сочи.

Согласно документам, в ночь на 15 ноября 1942 года в 1:50 экипаж лейтенанта Ильина на самолете А-20 «Бостон» № 12705 вылетел на боевое задание. Набрав высоту 150 м и удалившись от аэродрома на 5 км, самолет резко пошел вниз и под углом пикирования врезался в воду.

«Общественная организация “Кубанский плацдарм” начала поиски родственников погибшего экипажа. Теперь точно известно место, где погибли летчики», — цитирует Порфирьева «Интерфакс».