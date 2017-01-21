Васильева рассказала, сколько будет потрачено на образование в 2017 году

«До 595 миллиардов рублей выросли расходы федерального бюджета по разделу образование, эта цифра на 54 миллиардов превышает уровень 2016 года, когда бюджет состоял из 541 миллиарда», — сообщила Васильева статистику на текущий год.

Отчетно-выборный партийный съезд «Единой России» стартовал в Москве в субботу и продлится два дня; на нем единороссы обсудят предварительные итоги реализации своей партийной программы и задачи на текущий год, а также переизберут руководящие органы — председателя партии, высший и генеральный советы.

Участниками съезда станут более 3 тысяч человек: делегаты, представители общественных организаций, депутаты фракции ЕР, журналисты.

Во второй день пройдет совместное заседание высшего и генерального советов с участием премьера Дмитрия Медведева и секретарей реготделений ЕР. Завершится работа съезда пленарным заседанием.