В Красноярске начали строить новую школу, самую большую в городе

Она рассчитана на 1280 учеников и станет самой большой в Красноярске. На участке работают 100−120 человек ежедневно. Обустроены временные проезды, подкрановые пути, проведен монтаж башенных кранов, площадка обеспечена временным электроосвещением, выполнены земляные работы по устройству котлована. Уже начали забивать сваи, выносят инженерные сети.

Школа в жилом массиве «Иннокентьевский» площадью 18,9 тысяч квадратных метров будет состоять из шести блоков переменной этажностью (1−4 этажа). На прилегающей к зданию территории разместятся футбольное поле, площадка для подвижных игр, занятий гимнастикой.

По муниципальному контракту, её должны ввести в эксплуатацию в 2018 году.