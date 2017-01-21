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14:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске начали строить новую школу, самую большую в городе

В Красноярске начали возводить новую школу в микрорайоне «Иннокентьевский».

Она рассчитана на 1280 учеников и станет самой большой в Красноярске. На участке работают 100−120 человек ежедневно. Обустроены временные проезды, подкрановые пути, проведен монтаж башенных кранов, площадка обеспечена временным электроосвещением, выполнены земляные работы по устройству котлована. Уже начали забивать сваи, выносят инженерные сети.

Школа в жилом массиве «Иннокентьевский» площадью 18,9 тысяч квадратных метров будет состоять из шести блоков переменной этажностью (1−4 этажа). На прилегающей к зданию территории разместятся футбольное поле, площадка для подвижных игр, занятий гимнастикой.

По муниципальному контракту, её должны ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Комментарии
1
Игорь Русич
надеюсь будет "белой" школой. В смысле в ней будут учиться дети (независимо от национальности) которые хорошо владеют русским языком.
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