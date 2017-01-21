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14:37 (мск), источник: Volga News

В Самаре отметят День сурка с участием степных сурков Ивана и Евы

2 февраля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник — «День сурка».

По поверью, чтобы угадать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком в этот день.

Считается, что если сурок вылезет из норы, увидит свою тень и залезет обратно — зима будет длиться еще шесть недель, если же, вылезая из норы, грызун не увидит тени, то весна будет ранней.

У посетителей Самарского зоопарка будет уникальная возможность узнать прогноз на весну 2017 года «из первых уст». Степные сурки Иван и Ева предскажут, какая весна ожидается в этом году.

Кроме того, в этот день будут организованы игры и конкурсы для детей.

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