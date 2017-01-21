В Самаре отметят День сурка с участием степных сурков Ивана и Евы

По поверью, чтобы угадать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком в этот день.

Считается, что если сурок вылезет из норы, увидит свою тень и залезет обратно — зима будет длиться еще шесть недель, если же, вылезая из норы, грызун не увидит тени, то весна будет ранней.

У посетителей Самарского зоопарка будет уникальная возможность узнать прогноз на весну 2017 года «из первых уст». Степные сурки Иван и Ева предскажут, какая весна ожидается в этом году.

Кроме того, в этот день будут организованы игры и конкурсы для детей.