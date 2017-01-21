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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Рашкин обосновал стремление коммунистов сохранить мавзолей Ленина

Вопрос о закрытии мавзолея Владимира Ленина давно неактуален, считает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Свою точку зрения он озвучил в беседе с «Лентой.ру» в субботу, 21 января.

Источник: РИА "Новости"

«Этот вопрос уже закрыт в нашем обществе. Об этом свидетельствует в том числе массовое посещение мавзолея. Эта пена вся сошла, и в год столетия Октябрьской революции, тем более, считаю преступно это вопрос вновь поднимать. Нечего его мусолить», — заявил Рашкин.

По его мнению, россияне должны хранить память о вожде пролетариата как о человеке много сделавшим для современников и потомков. «Это глыба, это великий человек, которым гордится наша нация и вся Россия. Человек, который всю жизнь посвятил тому, чтобы была социальная справедливость. По его наметкам, по его теоретическим разработкам была построена великая держава», — добавил парламентарий.

В апреле ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому около 60 процентов россиян выступают за захоронение Ленина.

В январе прошлого года президент Владимир Путин раскритиковал деятельность и идеи вождя революции, которые, по его словам, в конечном итоге привели к развалу Советского Союза. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров выступил с призывом захоронить тело Ленина. Путин же отметил, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно, чтобы «не разобщить общество».

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — создатель Российской социал-демократической рабочей партии, один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года. Умер 21 января 1924 года, после смерти его тело было помещено сначала во временный деревянный Мавзолей, а через некоторое время — в ныне существующую усыпальницу из железобетона.

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