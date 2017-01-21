В горах Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за риска лавин
В горах Краснодарского края, кроме горных районов Сочи, объявлено экстренное предупреждение в связи с высоким риском схода лавин.
В горах Краснодарского края, кроме горных районов Сочи, объявлено экстренное предупреждение в связи с высоким риском схода лавин.
Опасно будет в период с 18:00 21 января до 18:00 22 января выше отметки в 1500 метров над уровнем моря.
Гостей и жителей края просят соблюдать меры безопасности. В случае необходимости можно звонить по телефонам 01, 101 или