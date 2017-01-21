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14:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В горах Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за риска лавин

В горах Краснодарского края, кроме горных районов Сочи, объявлено экстренное предупреждение в связи с высоким риском схода лавин.

Источник: ГТРК «Кубань»

Опасно будет в период с 18:00 21 января до 18:00 22 января выше отметки в 1500 метров над уровнем моря.

Гостей и жителей края просят соблюдать меры безопасности. В случае необходимости можно звонить по телефонам 01, 101 или +7 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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